Ratingen : Bäume am Blauen See müssen gefällt werden

Bäume am Blauen See müssen gefällt werden

Ratingen Buchen und Eichen kämpften mit „Sonnenbrand“ sowie Pilzerkrankungen, und auch die Eiche sei vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt. Der Klimawandel sei konkret spürbar, erklärte ein Fachmann.

Anfang Dezember werden auf dem Areal am Blauen See einige Buchen und Eichen gefällt. Henning Bossmann, Assistent der Betriebsleitung der Spee’schen Forstverwaltung, betonte auf RP-Anfrage, dass diese Maßnahme, die rund zwei Wochen dauern soll, absolut notwendig sei. Der Wald sei in den vergangenen 30 Jahren nicht einmal durchforstet worden, betonte er. Es handele sich bei den Arbeiten im Wald aber um keinen Kahlschlag, versicherte er.

Zusammen mit Volker Steinhage, Betreuungsförster vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW im Forstbetriebsbezirk Angertal, will er sich noch einmal ein Bild vom Zustand des Waldes machen. „Einige Bäume stehen viel zu eng beieinander“, meinte Bossmann. Nicht zuletzt durch den Wassermangel machten sich Schädlinge an den Bäumen zu schaffen, hatte Revierförster Steinhage bei einem früheren Rundgang durch das Angertal betont. Insbesondere der Borkenkäfer habe sich stark ausgebreitet. Die heimische Fichte sei besonders von der Käferplage bedroht. Buchen und Eichen kämpften mit „Sonnenbrand“ sowie Pilzerkrankungen, und auch die Eiche sei vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt. Der Klimawandel sei konkret spürbar, erklärte der Fachmann. Die beiden zurückliegenden Sommer seien viel zu trocken und zu heiß gewesen. Die Konsequenz sei: Waldbesitzer müssten eine Vielzahl von befallenen und vertrockneten Bäumen aus den Wäldern entfernen, um den Schaden zu begrenzen. Und dies wird auch am Blauen See der Fall sein.