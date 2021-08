Infoveranstaltung : Fachklinik berät zu Gelenkersatz

Arik Drebes informiert über Operationstechniken. Foto: 360° Fachklinik

Ratingen In einer kostenlosen Vortragsveranstaltung in der Fachklinik 360° informiert Chefarzt Arik Drebes am Donnerstag, 2. September, ab 17 Uhr an der Rosenstraße über gewebeschonende Operationen.

() Jährlich werden in Deutschland ungefähr 450.000 künstliche Knie- und Hüftgelenke eingesetzt. Die mit Abstand häufigste Ursache: Arthrose. Bei diesem fortschreitenden Gelenkverschleiß wird der Gelenkknorpel zunehmend zerstört. Für Betroffene ist dies oft mit Schmerzen verbunden, die ihre Lebensqualität und Mobilität im Alltag erheblich einschränken können.

Wenn andere Behandlungen nicht ausreichen, kommt im fortgeschrittenem Stadium dann ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk infrage. „Wenn möglich, setzen wir dabei auf schonende minimal-invasive Methoden. Bei diesen können wir die Muskulatur schonen und den Hautschnitt je nach Patient sehr klein halten“, erklärt Dr. Arik Drebes. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist an der Fachklinik 360° Chefarzt der Endoprothetik, in der geschädigte Gelenke durch künstliche Gelenke ersetzt werden. In einer kostenlosen Vortragsveranstaltung in der Fachklinik 360° informiert er am Donnerstag, 2. September, ab 17 Uhr an der Rosenstraße über diese gewebeschonenden Operationen und wie sie zu früherer Beweglichkeit und verkürzter Rehabilitation beitragen können.