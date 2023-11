Blick auf die Region Fachkräftemangel in der Jugendhilfe

Mit dem Fachkräftemangel in der Jugendhilfe befasste sich jetzt der Jugendausschuss des Landkreistags NRW (LKT NRW) in seiner letzten Sitzung. Nicht nur die Kindertagesbetreuung, sondern auch die Allgemeinen Sozialen Dienste (ASD) standen dabei im Mittelpunkt. „Die Herausforderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD sind enorm, die Aufgaben nehmen immer weiter zu, gleichzeitig ist der (steigende) Bedarf an Fachkräften immer schwieriger zu decken“, erklärte der Ausschussvorsitzende, Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (Kreis Coesfeld).