Ratingen : Fachfrau im katholischen Friedhofsamt

Heike Langemeyer arbeitet im Pfarramt von St. Peter und Paul und ist für die Grabstätten zuständig.

Auf einem Terrain, auf dem es um Geld und Gefühle geht, da sind die Tellerminen nicht weit weg. Alles rund ums Sterben und Beerdigen ist zum Beispiel auch auf so einem Feld angesiedelt. Umso besser, wenn Menschen, die man dann dort trifft, ruhig, freundlich und vor allem wohl informiert sind. So wie Heike Langemeyer, die sich im Pfarramt von St. Peter und Paul um die Gottesacker an der Friedhofstraße und in Homberg kümmert. Und das mit Zuversicht und Sachverstand.