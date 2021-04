Ausbildung in Heiligenhaus : Express-Bewerbung startet erfolgreich

Heiligenhaus Vor zwei Monaten ist die Aktion der Schlüsselregion angelaufen. Viele Jugendliche suchen auf diesem Weg ihren Ausbildungsplatz oder ein Duales Studium.

Fast zwei Monaten nach Start ist das neue Konzept der Schlüsselregion sehr gut angekommen. Unschlagbar ist die einfache Vorgehensweise der Express-Bewerbung: Auf ausbildung-schluesselregion.de werden die wichtigsten Kontaktdaten und die bisherige Schullaufbahn mit aktuellen Noten abgefragt. Außerdem können die Jugendlichen mitteilen, für welche Art von Ausbildung sie sich interessieren. Das kann erstmal eine grobe Richtung sein, aber auch schon konkrete Wunschberufe und -studiengänge. Ist die Express-Bewerbung abgeschickt, leitet die Schlüsselregion sie an Unternehmen aus der Region weiter, bei denen passende Ausbildungs- und Duale Studienplätze frei sind. Die Firmen und Hochschulen melden sich dann bei den Jugendlichen, die in ihr Bewerberprofil passen und informieren sie erstmal ganz ungezwungen über sich und ihr Ausbildungsangebot.

Insgesamt sind seit Beginn rund 125 Bewerbungen auf diesem Weg bei der Schlüsselregion eingetroffen und an Unternehmen und Hochschulen weitergeleitet worden. „Das sind viel mehr, als wir erwartet hatten und wir freuen uns sehr darüber, denn in Zukunft möchten wir mehr Ausbildungsplätze in unserem Unternehmen anbieten“, berichtet Lena Breuckmann, die bei der Steinbach und Vollmann GmbH (STUV) in Heiligenhaus die Ausbildung betreut.