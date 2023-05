Mordanschlag in Ratingen Mehr als 800 Menschen bei Mahnwache vier Tage nach Explosion

Nach der schweren Explosion in Ratingen haben dort mehr als 800 Menschen an einer Solidaritätskundgebung für die verletzten Einsatzkräfte teilgenommen. Das sagte ein Polizeisprecher in Mettmann am Sonntag. Zahlreiche Kerzen wurden aufgestellt. Zu der Kundgebung und Mahnwache auf dem Marktplatz am Samstag hatte eine Ratinger Bürgerin aufgerufen.