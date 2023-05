Nach Explosion in Ratingen Verdächtiger war Behörden bekannt – Verletzte im künstlichen Koma

Zum Zustand der schwer verletzten Einsatzkräfte nach der Explosion in Ratingen gibt es am Freitag keine neuen Erkenntnisse. Auf die Frage, ob er etwas darüber wisse, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im WDR2-Radio: „Leider auch nicht mehr“. Und weiter: „Was ich weiß ist, es klingt nicht gut.“ Die Feuerwehr Ratingen berichtet am Mittag von den Verletzungen der Kolleginnen und Kollegen: "Die Einsatzkräfte sind teils schwer verletzt. Derzeit befinden sich die Kolleginnen und Kollegen von Feuerwehr und Rettungsdienst in Spezialkliniken in Köln, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf und Bochum. Fünf Kollegen befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt im künstlichen Koma. Teilweise erlitten die Kollegen Verbrennungen von bis zu 40 Prozent der Körperoberfläche."