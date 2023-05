Innenausschuss tagt Sondersitzung im Landtag zur Explosion in Ratingen

Nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf kommt an diesem Montag ab 9 Uhr der Innenausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung zusammen. Ein 57-jähriger Ratinger soll die Explosion ausgelöst haben, als Polizei und Feuerwehr seine Wohnungstür öffneten. Gegen ihn ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft.