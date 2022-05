Lichtdesign aus Ratingen : „Licht transportiert Emotionen“

TLD-Geschäftsführer Lutz Hoffmann und sein Team entwerfen Lichtdesign für Veranstaltungen. Jedes Detail, jede Scheinwerfereinstellung wird genau geplant Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Firma TLD Planungsgruppe entwirft seit 20 Jahren Lichtdesign für Veranstaltungen und Messen. Dabei ist sie auf internationalem Parkett unterwegs.

Wenn irgendwo auf der Welt neue Fahrzeugmodelle mit einer imposanten Inszenierung vorgestellt werden, hat wahrscheinlich eine Ratinger Firma ihre Finger im Spiel. Die Mitarbeiter der TLD Planungsgruppe entwerfen das Lichtdesign für den ganz großen Auftritt. Wenn die Veranstaltung reibungslos abläuft, haben sie alles richtig gemacht.

Lutz Hoffmann, Geschäftsführer bei TLDPlan hatte bei der Gründung der Firma noch keine Vorstellung davon, dass ihn sein Beruf in alle Teile der Welt führen würde. „Ich habe Ton- und Bildingenieur in Düsseldorf studiert“, berichtet er. Schon während des Studiums arbeitete er unter anderem für das ZDF oder den Deutschlandfunk und auf Messen und Events. „Anfangs haben wir noch tonnenweise Material für Veranstaltungen transportiert, heute sind wir ein reines Planungsbüro“, so Hoffmann.

Info Die TLD Planungsgruppe agiert weltweit Standorte Ratingen ist nur einer von vier Standorten der TLDPlan. Sie hat auch Büros in Stuttgart, München und Los Angeles. Leistungen Das Unternehmen inszeniert Marken in allen Formen von Lufthansa bis Mercedes, steht bei Messen und Veranstaltungen aller Art oder der Medienplanung für Geschäftsräume und dem Digitalpakt von Schulen mit Rat und Tat zur Seite. tldplan.de

Im Laufe der Jahre wurden die Veranstaltungen, für die die Expertise der Mitarbeiter angefragt wurde, immer größer. Und egal, ob Modenschau, Theater, Konzert oder Messe – immer gilt der Grundsatz: „Licht transportiert Emotionen.“ Erst das ausgeklügelte Zusammenspiel von Ton, Licht, Video und Kinetik setzt die ausgewählte Kulisse richtig in Szene.

Zur Internationalen Automobil-Ausstellung gestaltete die Ratinger Firma TLD Planungsgruppe erstmalig einen offenen Ausstellungsraum in der Münchner Innenstadt. Foto: TLDPlan/ANDREAS KELLER FOTOGRAFIE ALTDOR

Kein Winkel, kein Schatten wird dem Zufall überlassen. „Für die IAA planen wir etwa ein Jahr“, sagt Hoffmann. „In enger Kooperation mit den Architekten berechnen wir zum Beispiel die Statik von Stahlträgern oder überlegen, wie Kabel verlegt werden können.“

Die Ausleuchtung von Automobilen sei eine wahre Wissenschaft, so der Ingenieur. „Die Farbtemperatur spielt eine Rolle; ebenso die Frage, welche Konturen der Autobauer hervorheben möchte. Das Fahrzeug soll auch in einer Halle so wirken als stünde es unter freiem Himmel.“ Zuschauerströme werden berechnet, die Wirkung des Raumes, welche Lampen benötigt werden. Erst, wenn jedes Detail stimmt, entsteht die perfekte Illusion.

Dabei ändert sich die Technik genauso schnell wie die Ansprüche der Kunden: „Immer mehr Veranstalter legen Wert auf Nachhaltigkeit“, so Hoffmann. So wird die Firma TLDPlan auch bei energieeffizienten Sanierungen oder beim Digitalpakt Schule angefragt. „Licht kann das Betriebsklima nachhaltig beeinflussen. Dieser Aspekt gerät immer mehr in den Fokus.“

Aktuell betreut das Unternehmen mehr als 200 Schulen in der Region. „Wir unterstützen bei der Antragstellung für Fördergelder, prüfen die Qualität der Leitungen, die oft gar nicht die Bandbreite haben, die benötigt wird, und sorgen am Ende dafür, dass digitaler Unterricht möglich wird“, so Hoffmann.

Bei der Umsetzung von Licht- und Tonkonzepten bietet die Technik immer neue Möglichkeiten. „Die technischen Möglichkeiten werden immer größer“, sagt Hoffmann, „und bieten damit auch immer neue kreative Spielräume.“