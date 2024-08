Nach Aus für Ratinger Moderiesen Expertin: Hoffnung für viele Esprit-Mitarbeiter

Das Aus für den Modekonzern Esprit beherrscht weiter die Schagzeilen. Eine zentrale Frage: Was wird aus den rund 1300 Menschen, die ihren Job verlieren? Esprit hatte am Freitag bekanntgegeben, den Geschäftsbetrieb in allen 56 deutschen Filialen sowie der Konzernzentrale in Ratingen zum Jahresende einzustellen. „Obwohl die Nachfrage nach Personal in Deutschland seit Monaten rückläufig ist, dürften die meisten Angestellten von Esprit schnell einen neuen Job finden. Personal im Einzelhandel zählt momentan nämlich zu den gefragtesten Arbeitskräften Deutschlands”, analysiert die Ökonomin und Arbeitsmarktexpertin Dr. Annina Hering von Indeed. Seit 2017 erforscht sie im Auftrag der Jobseite Trends und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt mit nationaler und globaler Relevanz.

Sie fügt an: „Bis zuletzt haben sich vermutlich viele Arbeitskräfte von Esprit Hoffnungen gemacht, dass ihre Jobs doch noch gerettet werden. Insofern dürfte die Nachricht vom Freitag bei einem Großteil der Belegschaft für einen regelrechten Schock gesorgt haben. Die meisten Esprit-Mitarbeiter werden allerdings schnell erkennen, dass ihre Chancen auf dem Jobmarkt aktuell sehr gut aussehen. Trotz einiger Insolvenzen und damit verbundenen Entlassungen im Einzelhandel hat sich der Jobmarkt für Personal aus dem Einzelhandel in den vergangenen Monaten nämlich als krisensicher erwiesen.”