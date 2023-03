Innenstadt Heiligenhaus Parkplätze voll, aber nicht überfüllt

Im Vergleich zu 2020 mit 1096 Stellplätzen entspricht dieses einem Plus von 214 Stellplätzen. Die höchste Auslastung der Stellplätze wurde am Mittwochvormittag zwischen 10 und 11 Uhr festgestellt. Hier parkten 976 Fahrzeuge in der Innenstadt und belegten damit 75 Prozent der Stellplätze. Werden die Stellplätze südlich des Südrings an der VHS (P6) und am Gymnasium(P7 und P8) sowie die privat bewirtschafteten Stellplätze von Woolworth nicht berücksichtigt, so ergiebt sich eine Auslastung von 81 Prozent (869 von 1072) am Mittwochvormittag. In der Spitzenstunde ist damit in der Parkraumauslastung noch eine Reserve von knapp 20 Prozent vorhanden.