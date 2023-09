Veranstaltung in Ratingen So kann man das Demenz-Risiko verhindern

In einer alternden Gesellschaft ist Demenz eine stetig wachsende Herausforderung – nicht nur für die Gesamtgesellschaft, sondern auch für jeden einzelnen, wenn er betroffen ist. Doch ist Demenz eigentlich ein unausweichliches Schicksal, wenn man alt wird? „Keineswegs“, sagt die Ratinger Seniorenkoordinatorin Rita Mitic. „Mit der richtigen Vorbeugung kann man das Risiko, an Demenz zu erkranken, erheblich senken.“ Wie man am besten vorbeugt, möchte Rita Mitic in einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit ausgewiesenen Experten erörtern. Diese findet am Donnerstag, 21. September, 17 Uhr im städtischen Seniorentreff Ost, Carl-Zöllig-Straße 55, statt. Der Eintritt ist frei, wegen des begrenzten Platzangebots ist aber eine Anmeldung unter Telefon 02102/550-5075 erforderlich.