Dazu raten Niederberger Schloss- und Schließexperten : Expertentipps: Einbrecher mit moderner Technik vertreiben

Heiligenhaus Der Fachverband der Schloss- und Beschlagindustrie mahnt: Trotz statistisch gesehen sinkender Einbruchskriminalität bleibt der Schutz der eigenen vier Wände wichtig.

(RP/köh) Aus der Polizeilichen Kriminalstatistik geht hervor, dass der Wohnungseinbruchdiebstahl im Jahr 2020 um 13,9 Prozent (-12.122 Fälle) gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist. So gibt der Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB) die Daten weiter. Und schließt gleich daran den dringenden Appell an, auch angesichts dieser vergleichsweise erfreulichen Situation die Hände nicht in den Schoß zu legen, wenn es um die Sicherheitsaussattung de riegenen vier Wände geht.