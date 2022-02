Fachklinik 360 Grad : Experten in formieren über Sehnenscheiden-Entzündung

Sandra Vossen ist Chefärztin der Handchirurgie. Foto: Fachklinik/ANDRE ZELCK

Ratingen Am deutschlandweiten „Tag der Hand“ bietet die Fachklinik 360 Grad an der Rosenstraße eine Online-Veranstaltung an. Die Teilnahme ist kostenfrei.

(RP) Langes Arbeiten am Computer, monotone Bewegungen beim Sport oder auf der Arbeit, ungewohnte Arbeiten − die Folgen sind bei vielen gleich: Schmerzen in Hand, Handgelenk oder Unterarm. Dahinter stecken nicht selten die Sehnen des Handgelenks, die sich aufgrund einer Über- oder Fehlbelastung entzündet haben. Auch Infektionen oder rheumatische Erkrankungen können eine sogenannte Sehnenscheiden-Entzündung auslösen.

Die verschiedenen Formen der Sehnenscheiden-Entzündungen und wie man sie erkennen und behandeln kann stehen beim diesjährigen deutschlandweiten „Tag der Hand“, einer Initiative der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie, im Fokus. Die Fachklinik 360° veranstaltet hierzu am 1. März ab 18 Uhr einen Online-Vortrag, in dem Interessierte live alles rund um die Diagnose und Behandlung erfahren.

Bei einer Sehnenscheiden-Entzündung gleiten die Sehnen aufgrund einer Reizung oder Entzündung nicht mehr reibungslos durch die sie umgebende Hülle, die sogenannte Sehnenscheide. Diese Verengung verursacht Schmerzen und schränkt die Beweglichkeit ein. Der „Schnappfinger“ – auch „schnellender Finger“ genannt und eine Form der Sehnenscheiden-Entzündung – ist dabei die häufigste Sehnenerkrankung des Menschen. Schätzungen gehen davon aus, dass von 100 Personen zwei bis drei im Laufe ihres Lebens einen Schnappfinger bekommen.

„Wichtig ist bei allen Formen, dass die Sehnenscheiden-Entzündung und ihre Ursache rechtzeitig erkannt und behandelt werden“, sagt. Dr. Sandra Vossen, Chefärztin der Handchirurgie der Fachklinik 360° in Ratingen. In einem kostenlosen Online-Vortrag informiert sie über die verschiedenen Krankheitsbilder und wie Handexperten den Patienten helfen können. Unterstützung erhält sie dabei von Oberärztin Dr. Maria Alejandra Ferrando Fons, Assistenzärztin Vanessa Barth und Ergotherapeutin Dagmar Rau.