Verkehrsplanung in Heiligenhaus : Berechnungen für die Ratinger Straße liegen dem Rat vor

Lärmschutz bleibt an der Ratinger Straße für die Anlieger ein Thema. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Mit Verkehrsprognosen für die Ratinger Straße beschäftigt sich der Rat am Donnerstag. Sie stehen in Zusammenhang mit dem Innovationspark am südlichen Stadtrand.

Die Gewichtung könnte eindeutiger kaum sein: Wenn sich der Rat am Donnerstag erneut den Plänen für Ratinger Straße und Innovationspark zuwendet, dann geht es in gleich vier Unterpunkten der Tagesordnung um einen Ausschnitt aus dem großen Thema: „Verkehr“. Es geht um den Bebauungsplan Nr. 58, „nördlich A 44, westlich Ratinger Straße“.

Dass es sich um ein Verfahren mit etlichem Vorlauf handelt, wird schon aus der Reihenfolge der Unterpunkte klar. Sie heißen: Verkehrsuntersuchung, Verkehrsuntersuchung Erweiterung, Verkehrsprognose Ergänzung und Verkehrtsprognose Ergänzung 2021.

Im Grundsatz hält das beauftragte Büro aktuell an einem Punkt fest, dass die „in den Untersuchungen aus den Jahren 2014 und 2018 abgeleiteteVerkehrsprognose auch für das Jahr 2030 Bestand hat“, teilt Dr. Lothar Bondzio für das beauftragte Ingenieurbüro IVV mit. In einem Punkt schaut man dabei weit in die Zukunft: „Generell wird für den Kreis Mettmann bis zum Jahr 2040 von einer Abnahme der Bevölkerung um etwa drei Prozent ausgegangen.“ Von daher sei tendentiell mit einem Rückgang „des durch Einwohner induzierten Verkehrsaufkommens“ zu rechnen. Die Vergleichszahl für Heiligenhaus ist auch genannt: Zwischen 2020 und 2030 werde die Einwohnerzahl in Heiligenhaus, laut IT NRW, um 4,6 Prozent zurückgehen.

Bereits 2018 kamen die Experten in ihrer „Ergänzenden Verkehrsuntersuchung“ für die Zukunft der Ratinger Straße und Anbindung des Innovationsparks zu dem eindeutigen Ergebnis, dass „das künftige Verkehrsaufkommen sowohl in der Morgenspitze als auch in der Nachmittagsspitze mit einer ausreichenden Qualität des Verkehrsablaufs abgewickelt werden kann“.