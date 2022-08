Landesmuseum in Hösel : Hösel: Endspurt der Sonderausstellung

Professor Manfred Rasch hält einen Vortrag. Foto: RP/Nils Röscher

Hösel Der Endspurt dieser Sonderausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum wird mit einem Vortrag am Sonntag, 28. August, um 15 Uhr eingeläutet und findet seinen Abschluss in einer Finissage-Führung am Sonntag, 18. September, ebenfalls um 15 Uhr.

(RP/kle) Ob Kind oder Erwachsener – jeder kennt Janosch und seine Geschichten, aber wer kennt die oberschlesische Heimat des Autors? Seine und 29 weitere Lebensgeschichten von oberschlesischen Persönlichkeiten, die weltweit Karriere machten, präsentiert noch bis zum 18. September die Ausstellung „Bewegte Leben. Oberschlesische Persönlichkeiten“. Der Endspurt dieser Sonderausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum wird mit einem Vortrag am Sonntag, 28. August, um 15 Uhr eingeläutet und findet seinen Abschluss in einer Finissage-Führung am Sonntag, 18. September, ebenfalls um 15 Uhr.

Thema des Vortrags am 28. August von Professor Manfred Rasch mit anschließender Diskussion ist der adelige Großindustrielle Guido Henckel von Donnersmarck (1830 bis 1916). Henckel von Donnersmarck gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu den vier reichsten Menschen in Deutschland. In Preußen besaß nur Bertha Krupp ein größeres Vermögen als er. Ein umfangreicher Grundbesitz unter anderem in Oberschlesien bildete die Grundlage dieses Reichtums. 1901 wurde Donnersmarck, der sich auch politisch und gesellschaftlich engagierte, von Kaiser Wilhelm II. in den Fürstenstand erhoben. Der Eintritt zur Veranstaltung (fünf Euro/drei Euro ermäßigt) beinhaltet den Besuch aller Ausstellungen des Hauses.

Am 18. September zahlen Sie zum regulären Museumseintritt (fünf Euro/drei Euro ermäßigt) zwei Euro für die Finissage-Führung.