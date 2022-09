Tage der Nachhaltigkeit in Ratingen : Tage der Nachhaltigkeit bieten noch Aktionen an

Ratingen Nachhaltig lädt am 29. September noch einmal zu einer Kleidertauschbörse ein. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Noch bis zum 30. September lädt Ratingen im Rahmen der Tage der Nachhaltigkeit zu verschiedenen Aktionen in der Dumeklmmerstadt ein.

() Die Demokratie und Intelligenz der Honigbienen“ heißt es am Dienstag, 27. September, ab 19 Uhr in einem Vortrag der Volkshochschule Ratingen, Lintorfer Straße 3. Die Teilnehmer erfahren von Franz Naber Wissenswertes über Honigbienen. Sie haben viel mehr zu bieten als süßen Honig. Ihr kleines Gehirn denkt, plant und zählt. Sie haben zwar eine Königin, aber ein ausgeprägt demokratisches Verhalten, wenn es um Entscheidungen geht. Karten zum Preis von acht Euro gibt es unter Telefon 02102/5504307. Bis zum Jahresende bietet die VHS viele weitere Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit an.

Eine Exkursion zum Gebäude und Außengelände von Mitsubishi Electric in Ratingen Ost steht am Mittwoch, 28. September, ab 14 Uhr auf dem Programm. Die Führung wird die Themen ökologisches Bauen und Artenschutz behandeln. Anmeldung unter Telefon 02102/5506733 oder per E-Mail.

Der Verein Ratingen.nachhaltig veranstaltet am Donnerstag, 29. September, von 17 bis 20 Uhr noch inmal eine Kleidertauschparty – diesmal als After Work Event. Interessierte können maximal drei Kleidungsstücke in Top-Zustand mitbringen und zum Tausch anbieten. Nach Hause mitnehmen können Besucher dann so viel, wie sie tragen können. Trolleys und Ähnliches sind dabei nicht erlaubt. Unterwäsche oder Socken werden nicht zum Tausch angenommen. Treffpunkt ist Jim&Joe im Arkadenhof.