Wirtschaft : Ex-Manager geben ihr Wissen weiter

(RP) Senior-Coaches des Vereins „Alt hilft Jung“ geben ihr Wissen an Jungunternehmer weiter. Der Verein „Alt hilft Jung NRW e.V.“ ist ein Zusammenschluss von Managern, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind und ihr Fachwissen weitergeben. Die Teilnahme an der Sprechstunde (9 bis 15 Uhr) im Kreishaus in Mettmann ist kostenfrei. Nächster Termin: Donnerstag, 9. Mai. Anmeldung: startercenter.nrw@kreis-mettmann.de.