Ratingen : Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick stellt in Ratingen sein Buch vor

Dieter Kosslick leitete 18 Jahre lang die Berliner Filmfestspiele. In Ratingen liest er aus seinem Buch. Foto: picture alliance / Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Ralf Hirschberger

Ratingen Dieter Kosslick, ehemaliger Leiter der Filmfestspiele in Berlin ruft in seinem Buch dazu auf, das Kino zu retten. Ratinger können ihn am 17. September im Kino live erleben.

() Ob er eine Großbaustelle zum Stillstand bringen musste, damit die Rolling Stones schlafen konnten, Clint Eastwood und Martin Scorsese überredete, nach Berlin zu kommen, nach Nordkorea oder in den Palast des größten Bollywoodstars reiste oder Meryl Streep in der Not einen Blumenstrauß von der Tankstelle kaufte – Dieter Kosslick hat als Chef der Berlinale viel erlebt. Wichtiger aber als Stars und Glamour war ihm stets der Anspruch, Filme zu zeigen, die die Kraft haben, die Gesellschaft zu verändern. Sein Motto lautete schon kurz nach der Jahrtausendwende „accept diversity“ und „towards tolerance“. Die Berlinale wurde zum ersten CO 2- zertifizierten Filmfestival der Welt; Engagement für Gerechtigkeit und Menschenwürde prägten den Charakter des Festivals.

Doch mit Corona ist auch das Kino in eine schwere Krise gestürzt, die mit dem Aufkommen der Streamingdienste existenziell geworden ist. Dieter Kosslick gibt in seinem persönlichen und anekdotenreichen Buch „Immer auf dem Teppich bleiben“ Auskunft, wie Kino in Zukunft funktionieren muss und warum gerade auch die Filmbranche dringend lernen muss, nachhaltiger zu produzieren. Kosslick ruft dazu auf, das Kino zu retten – und beschreibt, wie das gelingen kann. Er schildert seine Liebe zum Film, seine abenteuerlichen Erlebnisse als Chef der Berlinale und warum er überzeugt ist, dass Filme die Welt verändern können

Ratinger können Kosslick am Freitag, 17. September, ab 18 Uhr live im Kino 1 und 2 an der Lintorfer Straße 1 erleben. In Kooperation mit der Altstadt Buchhandlung wird er sein Buch vorstellen. Kosslick möchte den Besuchern aus den 18 Jahren, in denen er Chef der Filmfestspiele Berlin war, erzählen und auch gerne Fragen beantworten. Im Anschluss zeigt das Kino um 20 Uhr den vielfach ausgezeichneten Film, der auch auf der Berlinale lief „Pina“ von Wim Wenders.

Die Eintrittskarten für den Abend zum Preis von zwölf Euro gibt es an der Kinokasse oder im Internet.