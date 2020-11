Afghanistan-Abend in Ratingen : Vortrag über Afghanistan

Afghanistan-Abend in Ratingen

Erst Anfang November wurde die Universität in Kabul bombardiert. Foto: dpa/Rahmatullah Alizadah

Ratingen Die evangelische Kirchengemeinde Ratingen lädt am Dienstag, 24. November, ab 19.30 Uhr im Rahmen ihrer Gemeindeseminare zu einem digitalen Afghanistan-Abend ein. Redner schildern die Situation im Land.

Auch nach dem Sturz des Taliban -Regimes kommt das Land nicht zur Ruhe. Regierungsfeindliche Kräfte bedrohen die friedliche Entwicklung und den Wiederaufbau. Der deutsch-afghanische Verein „Afghanic“ fördert Gesundheit und Bildung in Afghanistan . Aktuell vorbereitet wird ein Pilotprojekt „100 Solarkocher für Paktia – Klimaschutz global, handeln lokal“.

Im Blick auf die Gesundheit seiner Bevölkerung liegt das Land am Hindukusch weltweit immer noch weit zurück. Die Lebenserwartung liegt bei 64 Jahren; 6,8 Prozent der Kinder sterben noch vor ihrem fünften Geburtstag. Eine verbesserte Gesundheitsversorgung ist die wichtigste Voraussetzung, um die Armut in Afghanistan zu bekämpfen.

Seit 2002 hat sich enorm viel getan im afghanischen Bildungswesen: Mädchen und Frauen sind nicht mehr ausgeschlossen von Schule und Universität. Tausende von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen wurden gebaut und ausgestattet. Dennoch verfügen die meisten afghanischen Studenten/-Innen immer noch nicht über geeignete Fachbücher in einer der beiden Hauptsprachen Dari und Pashto. Und in vielen Dörfern wird immer noch Brennholz zum Kochen gesammelt, das den noch verbliebenen Wäldern entzogen wird.

Der Vortrag ist am PC per Zoom zu verfolgen. Eine Anmeldung erfolgt per E-Mail bis zum 22. November.