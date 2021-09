Kultur in Ratingen : Evangelische Gemeinde bietet zwei Konzerte an

Ratingen Die evangelische Kirchengemeinde Ratingen lädt zu Herbstbeginn zu zwei Konzerten ein. Improvisationen gibt es in der evangelischen Stadtkirche. Die Band TFG-Revivals tritt in der Versöhnungskirche auf.

() Improvisationen unter dem Titel „Hidden Places“ gibt es am Samstag, 2. Oktober, ab 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche an der Lintorfer Straße. Das aus Düsseldorf stammende Trio „InsaDonjaKai“ setzt sich aus den Cellistinnen Insa Schirmer und Donja Djember sowie dem Percussionisten Kai Angermann am präparierten Vibraphon/ Percussion zusammen. Ihre Musik ist ein Gefüge aus Komposition und Improvisation, beeinflusst von Rock, Pop, Neuer Musik, Jazz und orientalischer Musik.

„Here and now“ heißt es am Sonntag, 3. Oktober, ab 18 Uhr mit der Band TFG-Revivals in der Versöhnungskirche am Maximilian-Kolbe-Platz. Die TFG-Revivals sind eine Jazzcombo aus ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Bigband des Theodor-Fliedner-Gymnasiums Kaiserswerth. Die Gruppe entstand aus dem Wunsch heraus, die besondere Stimmung der TFG-Konzertshows nach dem Abitur weiterhin zu erleben und den Spaß an der Musik zu teilen. Auf dem Programm stehen Arrangements aus dem Bigband Repertoire sowie neu erarbeitete Stücke. Der Eintritt ist frei, am Ausgang bittet die Band um eine Kollekte, deren Zweck am Konzertabend mitgeteilt wird.