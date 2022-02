In Ratingen West : Evangelische Kirche startet neues Veranstaltungsformat

Ratingen West OpenMic nennt sich das neue Angebot in der Versöhnungskirche. Hier kann jeder seine künstlerischen Fähigkeiten einem Publikum präsentieren.

(RP) OpenMic ist eine neue Veranstaltungsreihe der Evangelischen Kirchengemeinde Ratingen. Jugendleiterin Katharina Radimersky, Norbert Enning und Kantor Martin Hanke haben dieses neue Projekt entwickelt. Sie möchten Menschen jeden Alters und ganz besonders gern Jugendlichen eine Bühne zur Verfügung stellen, die sich mit ihren musikalisch-sprachlich-kreativen Fähigkeiten einem Publikum präsentieren möchten. Die erste Veranstaltung findet am Samstag, 12. Februar, ab 18 Uhr in nder Versöhnungskirche am Maximilian-Kolbe-Platz in Ratingen West statt.