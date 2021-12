Ratingen : Rezepte erinnern an die Heimat

Ratingen Der interkulturelle Frauentreff der evangelischen Gemeinde hat Rezepte aus den Heimatländern der Mitglieder gesammelt. Daraus entstanden ist ein Kochbuch, das am Wochenende verkauft wird.

„Kochen und gemeinsam Essen hat für uns immer eine große Rolle gespielt“, berichten Andrea Laumen und Heike Regel. Sie gaben mit dem interkulturellen Frauentreff im Haus am Turm Menschen eine Anlaufstelle, die fern ihres Heimatlandes in Ratingen ein neues Zuhause suchten.

Einmal in der Woche treffen sich die Teilnehmer (jeweils montags ab 16 Uhr), um allerlei Alltägliches zu erörtern, sich kennenzulernen und auszutauschen. „Wir haben immer viel geredet, gekocht und getanzt“, so Laumen. „Meist sind die Kinder der Frauen dabei, die gemeinsam spielen.“ Zumindest kulinarisch unternehmen die Besucherinnen regelmäßig Reisen in ihre Heimatländer. So entstand die Idee, aus den mitgebrachten Rezepten ein Kochbuch zu erstellen.