Der Wahlabend in Ratingen und Heiligenhaus Die Stimmung reicht von gut bis grässlich

Sonderaktion am Ratinger Wahlsonntag: Die Wahlberechtigten im Wahllokal 7092 (Karl-Arnold-Schule) haben auf ihrer Wahlbenachrichtigung fälschlicherweise das Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium als Wahllokal benannt bekommen, so dass viele anfangs dort aufliefen und natürlich irritiert waren, als die Kollegen die Wähler wiederum an die Karl-Arnold-Schule verwiesen. Die Fehleranalyse läuft noch, wie es zu der falschen Angabe gekommen ist. Das Wahlteam hat jedoch unverzüglich reagiert und im CFvW-Gymnasium ein zusätzliches Wahllokal für diejenigen eingerichtet, die eigentlichen an der Karl-Arnold-Schule hätten wählen gehen müssen, um ihnen zusätzliche Wege zu ersparen. Nach Abschluss der Wahlhandlung wurde die Urne dann zur Karl-Arnold-Schulde gebracht wo dann die Stimmauszählung für den Wahlbezirk 7092 erfolgte.