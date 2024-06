Buntes Treiben am Kant-Gymnasium Schultage im Zeichen Europas

(RP) Die Euro-Abwandlung der Gymnasiasten lautete so: „Euro(pa) 2024 - Heimspiel am IKG“. Das war der Titel eines zweitägigen Projekts, das am Freitag mit einer großen Präsentation endete. Zuvor hatten die Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis sieben europäische Nachbarländer, darunter Tschechien, Albanien und Slowenien. Die Älteren nahmen an Workshops teil, die die europäische Vielfalt betonten. Die Inhalte boten viel: von Musik über Historie und Sport reichte die Themenpalette. Nicht zuletzt gab es ein biologisches Projekt mit dem Titel „Europa im Beet”, bei dem der Schulgarten mit Kräutern aus verschiedenen Ländern Europas verschönert wird.