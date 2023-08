Großes Radrennen Deutschland-Tour kommt nach Ratingen

Fans, die es nicht an die Strecke schaffen, können trotzdem alle Renntage live verfolgen. Erstmals sogar über Radio Tour, denn der Funk aus dem Führungsfahrzeug ist komplett live auf deutschlandtour.com zu hören. Dazu werden die Etappen im TV und Stream übertragen. ARD und ZDF berichten abwechselnd von den noch anstehenden vier Etappen. Die ARD macht am 24. August den Anfang (ab 16 Uhr), am Tag darauf überträgt das ZDF (ab 15.10 Uhr). Am Samstag ist die ARD wieder dabei, das Finale am Sonntag ist beim ZDF zu sehen – jeweils ab 16 Uhr.