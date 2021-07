Essbare Stadt : Naschen ist ausdrücklich erlaubt

Ratingen Das neue Förderprogramm „Hochbeete Nachbarschaft“ ist gestartet. Die Stadt sucht noch weitere Paten, die solch ein Hochbeet für sich und die Nachbarschaft bepflanzen wollen.

(RP) Obst und Gemüse gleich vor der Haustüre ernten und grüne Oasen in die eigene Straße bringen – mit dem Förderprojekt „Essbare Stadt – Hochbeet Nachbarschaft“ lädt die Stadt interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Pflanzen und Ernten ein. Das kostenlose Angebot für private Flächen ist jetzt mit den ersten Hochbeet-Paten gestartet, es werden aber noch weitere Paten im gesamten Stadtgebiet gesucht.

Noch bevor das neue Förderprogram „Essbare Stadt“ in den Ratsgremien im Mai beraten werden konnte, gingen beim Amt Kommunale Dienste schon die ersten Anfragen aus Homberg, Lintorf, Süd und Hösel ein. Meist Familien mit Kindern sind dabei, aber auch der TV Hösel macht mit. Sie übernehmen jeweils eine Patenschaft für ein Gemüse-Hochbeet.

Inzwischen wurden die ersten Bausätze aus nachhaltiger Forstwirtschaft inklusive biozertifiziertem Starterpaket mit Erde und Saatgut geliefert – dann hieß es aufbauen, aussäen und gießen. Die warme Witterung ließ die Aussaat geradezu sprießen, wie bei Familie Silberberg aus Ratingen-Süd. Vor allem das Smoothiegras schoss in die Höhe. Ergänzt wurde das Gemüse-Hochbeet kurzerhand um Erdbeeren, Minze und Gurke.

Freude beim Nachwuchs in Hasselt : Zwei Hochbeete für Gemeinschaftgrundschule St. Markus

Montessori-Kinderhaus St. Helena in Xanten : Kita-Kinder bauen Gemüse an

Das Hochbeet geht in das Eigentum der Paten über, die im Gegenzug für mindestens zwei Jahre die Pflege übernehmen. Die Hochbeete aus langlebigem Kastanienholz haben eine Garantie von zehn Jahren. Der Standort auf dem jeweiligen Privatgrundstück ist so gewählt, dass jedermann aus der Nachbarschaft zum Naschen vorbei kommen kann. Und das ist auch so gewollt. Ein Schild weist auf das Projekt „Essbare Stadt – Naschen erlaubt“ hin.