An(ge)dacht : Es könnte jetzt Frühling werden

Eigentlich könnte es jetzt auch Frühling werden. Haben Sie diesen Satz auch schon in Ihrem Umfeld gehört? Weihnachten und Silvester sind abgehakt, der Tannenbaum ist abgeschmückt und die Dekoration aus sämtlichen Zimmern wieder in den Kartons verstaut.

Und was kommt jetzt? Jetzt liegt der lange, ereignislose Januar vor uns mit seinem trüben, nasskalten Wetter – ist da der Wunsch nach Frühling nicht verständlich? Die letzten zwei Monate des Jahres vergehen ja doch meist wie im Flug. Im November machen wir Pläne für die Advents- und Weihnachtszeit, denn diesmal soll der Dezember wirklich besinnlich begangen werden! Aber es kommt wie immer, ein Termin jagt den nächsten, die Adventssonntage rasen nur so vorbei und von ‚besinnlich’ ist weit und breit nichts zu sehen. Und dann kommt der langweilige Januar! Aber vielleicht hält der Januar ja auch etwas Besonderes für uns bereit.

Eine meiner Lieblingsstellen aus der Bibel steht im Römerbrief, im 12. Kapitel: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“. Ich habe mir erlaubt, diesen Spruch etwas umzuformulieren: „Seid fröhlich in Hoffnung, besinnlich im Januar, beharrlich im Gebet.“