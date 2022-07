Stadtranderholung Ratingen : Noch freie Plätze im Ferienprogramm

Ratingen Kurzentschlossene können ihre Kinder noch für einige Angebote in den Sommerferien anmelden. Hier die freien Freizeitangebote im einzelnen.

(RP) Auch für Kurzentschlossene gibt es in den Sommerferien noch freie Plätze in der Stadtranderholung. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Ratingen nimmt noch Anmeldungen entgegen, es sind noch in folgenden Altersgruppen Plätze frei: In der fünften Ferienwoche vom 25. bis 29. Juli in den Gruppen „Vorschulkinder Sommerzwerge“ (5-7 Jahre) und im Phoenix (9-12 Jahre) sowie in der sechsten Ferienwoche vom 1. bis 5. August in den Gruppen „Vorschulkinder Sommerzwerge“ (5-7 Jahre) und im Jugendhaus (6-9 Jahre).