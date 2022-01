Ratinger Innenstadt : Marktplatz: Rund 400 Bürger bei Kundgebung

Auch die Initiative „Omas gegen Rechts“ war am Montagabend auf dem Marktplatz vertreten. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Impfen ist Solidarität: Mit dieser Botschaft hatte die parteiübergreifende Bluna Connection in die Altstadt eingeladen.

Doris Mause von der Bluna Connection führte durch die Veranstaltung und betonte, dass ein Aufruf zum Impfen nichts mit Ausgrenzung oder Diffamierung von einzelnen Gruppen zu tun habe, sondern dass der Weg zurück in die Normalität schlicht nicht anders zu erreichen sei als mit Impfungen. Impfen schütze den Einzelnen, Impfen schütze aber auch die Gemeinschaft, so entstehe eine sogenannte Win-win-Situation, von der alle profitierten. So sei Impfen ein Akt der Solidarität. Mause hob hervor, wie schnell der Aufruf eine beachtliche Reihe von Unterstützern gefunden habe, quer durch die Parteienlandschaft und mit Beteiligung von Ratinger Organisationen und Initiativen. Auch die Kirchen hätten sich beteiligt und die Veranstaltung unterstützt.