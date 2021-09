Ratinger Polit-Krimi : Grieses Erfolg stärkt die Ratinger SPD

Ratingen Die Wähler befürworteten eine sozialere Politik, so Jasmin Bender, Vorsitzende der SPD Ratingen. Die CDU sei der klare Verlierer dieser Wahl. Peter Beyer (CDU) hatte mit diesem knappen Ergebnis zu seinen Gunsten nicht gerechnet.

Es war ein spektakuläres Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kerstin Griese (SPD) und Peter Beyer (CDU), der letztlich hauchdünn diesen Wahlsonntag für sich entscheiden konnte. Grieses Ergebnisse bedeuten für die Ratinger SPD viel Aufwind. Auch wenn man bereits in den vergangenen Wochen in den Umfragen immer weiter zugelegt hatte, kämpften die Sozialdemokraten gemeinsam mit ihrer Bundestagskandidatin bis kurz vor den Wahlen weiter um jede einzelne Stimme. Das hat sich gelohnt. Auch das Team von Peter Beyer hat alles gegeben, konnte aber nicht an den deutlichen Erfolg bei der Wahl 2017 anknüpfen. Der CDU-Abgeordnete wirkte nach einem anstrengenden Wahlabend doch geschlaucht. Mit diesem sehr knappen Ergebnis habe er wirklich nicht gerechnet, meinte er noch am Abend in einer ersten Stellungnahme.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sah das Ergebnis vom Sonntag als deutliches Signal für einen Regierungsanspruch seiner Partei. „Wir leben in einer Demokratie. In einer Demokratie haben am Wahltag der Wähler und die Wählerin das Wort. Und mit den Ergebnissen müssen die Parteien verantwortungsvoll umgehen“, sagte Walter-Borjans am Montagmorgen im Deutschlandfunk. „Dass sie Gespräche führen, ist niemandem zu verwehren.“ Wenn man aber „mit Abstand Zweiter“ werde, habe man zwar die Möglichkeit zur Regierungsbildung, „aber das moralische Recht hat man nicht“, sagte Walter-Borjans. Die SPD und die Union lägen im Ergebnis – anders als vielfach von der Union betont – doch nicht ganz so nahe beieinander, betonte er. „Ich glaube, dass die Bevölkerung in der Bundesrepublik ein ganz deutliches Wort gesprochen hat: Sie will keinen Kanzler Laschet, und sie will einen Aufbruch, der Klimaschutz, aber eben soziale Verantwortung und wirtschaftlichen Fortschritt zusammenbringt.“