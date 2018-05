Ratingen: Erzbistum bildet Chorleiter aus

Ratingen Für viele Gottesdienste ist ein Kinderchor bereichernd.

Das Erzbistum Köln bietet nach den Sommerferien eine neue, niederschwellige Ausbildung zur Kinderchorleiterin/zum Kinderchorleiter an. Dies teilte man jetzt in einem Schreiben mit.

Doch nicht immer kann dies allein von einem hauptamtlichen Kirchenmusiker geleistet werden. Dann sind nebenamtliche oder ehrenamtliche Chorleiter gefragt. In der neuen Ausbildung werden Interessierte an zehn Samstagen (in Köln) und im Chormentorat (in Wohnortnähe) innerhalb eines Kalenderjahres auf die Leitung eines Kinderchores vorbereitet. Dazu ist mindestens eine gute Singstimme notwendig - das Beherrschen eines Instrumentes wäre hilfreich, ist aber nicht Voraussetzung.