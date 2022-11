Zusammenarbeit stärken : Vertreter aus Kreiskommunen treffen sich zum Fair-Trade-Forum

Vertreter aus acht Kreiskommunen und der Kreisverwaltung nutzten trafen sich in der Ratnger Stadthalle zum Fair-Trade-Forum. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Die Kommunen im Kreis Mettmann wollen den fairen Handel stärken. Ein erstes Treffen in Ratingen lotete Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus.

() Die Stärkung des fairen Handelns auf kommunaler Ebene stand im Mittelpunkt eines Treffens, zu dem Vertreter aus acht Kreiskommunen und der Kreisverwaltung in der Ratinger Stadthalle zusammengekommen waren. An guten Praxisbeispielen mangelte es in der Diskussion nicht, schließlich gibt es im Kreisgebiet ein langjähriges Engagement von Eine-Welt-Akteuren und bereits fünf Städte des Kreises Mettmann – darunter Ratingen – wurden als „Fairtrade-Towns“ ausgezeichnet.