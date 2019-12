Premiere gelungen : Erstes Adventsleuchten kommt gut an

Kantor Martin Hanke (r.) stimmte am Marktbrunnen mit dem spontanen Chor Weihnachtslieder an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Ratinger begrüßten in der Innenstadt den 1. Advent. Die Premiere war gut besucht – Wiederholung erwünscht.

Als die Straßenmusikanten die ersten Walzertöne anspielen, schaut sich das Paar auf dem Marktplatz nur kurz in die Augen. Es herrscht geschäftiges Treiben um sie herum, der Weihnachtsmarkt hat schon eine Weile geöffnet, der Marktplatz ist gut besucht und doch liegt sich das jung gebliebene Pärchen einen Moment später in den Armen und tanzt sich einfach ein bisschen Platz.

Gestern luden die Ratingen Marketing, City Kauf, Familie Bruch und die Einzelhändler zur Premiere des Ratinger Adventsleuchten in die Altstadt und sorgten dafür, dass es an so mancher Ecke etwas zu entdecken gab. Dazu gehörte ein verkaufsoffener Sonntag von über 100 teilnehmenden Einzelhändlern, samt so mancher Aktion und weitere spannende Sehenswürdigkeiten.