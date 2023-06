Ratingen Premiere für den Jungschützentag

Fabian Schürings weiß noch ganz genau, wie seine Schützenpremiere war. „Zum ersten Mal dabei in der Bruderschaft war ich mit 14. Da saß ich plötzlich mit Menschen aller Altersgruppen beieinander – und das war die größte Selbstverständlichkeit.“ So ist es für den heute 26 Jahre alten amtierenden Großkönig geblieben. Inzwischen weiß er aber auch: So selbstverständlich wie für ihn, den sein älterer Bruder mitgenommen hatte zum allerersten Treffen, ist das Schützenbrauchtum für viele längst nicht mehr. „Dabei bietet es für jeden beinahe zu allen Zeiten etwas. Es sind nicht nur die großen Veranstaltungen, sondern auch viel Netzwerkarbeit in einer großen Gemeinschaft. Sei es, dass jemand einen Ausbildungsplatz sucht oder auch einfach nur privat in irgendeiner Form Unterstützung braucht – das funktioniert gut auf kurzen Wegen.“