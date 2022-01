Grüner Strom : Erste E-Ladesäule in Breitscheid eröffnet

Erste E-Ladesäule in Breitscheid eröffnet

Breitscheid (RP) Der TuS Breitscheid 1972 - Tennis hat die erste öffentliche Ladesäule für zwei E-Autos in Breitscheid in Betrieb genommen. Der Tennisclub hat damit einen weiteren Nachhaltigkeitsschritt gemacht.

„Wir haben in Sachen Nachhaltigkeit den nächsten Schritt gemacht“, sagt Ansgar Warnking, Vorsitzender des Tennisclubs. „Nach erfolgreicher Umrüstung der Lichtanlage auf LED-Licht in unserer Halle, war dies nur der zweite Schritt. Weitere Verbesserungen sind in Planung“.