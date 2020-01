Ausbildung : Erste Bilanz zum dualen Studium für Ingenieure

Ratingen (RP) Die Stadtverwaltung kann wichtige Arbeitsplätze nicht besetzen. Das gilt besonders für die Bereiche Bauwesen und Planung. Ingenieure sind auf dem Arbeitsmarkt zu den Konditionen der öffentlichen Verwaltungen kaum zu haben.

Um dem Mangel an Bauingenieuren zielgerichtet entgegenzuwirken, schlug die Verwaltung ein praxisintegriertes Studium im Studiengang „Bauingenieurwesen“ vor, das sei sowohl für die Studierenden als auch für die Verwaltung als Arbeitgeberin attraktiv, der Studiengang könne beispielsweise an der Ruhr-Universität in Bochum absolviert werden.