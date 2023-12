Heiligenhaus “Tag eins“ für Netto an der Hauptstraße

Kurzer Dialog vor der Eingangstür an der Hauptstraße am Dienstagmorgen, zur besten Einkaufszeit: „Kann man da schon rein?“ Man konnte, auch wenn im Eingangsbereich handwerklich noch letzte Hand angelegt wurde. Der Netto-Markt ist eröffnet, vor dem Eingang informieren rot-gelbe Aufsteller und Plakate über Öffnungszeiten (montags bis samstags, 7 bis 20 Uhr) wie über besondere Angebote an den ersten Tagen am neuen Standort. Nicht vergessen sind auch Informationen über eine Vielzahl von Bezahlmöglichkeiten an der Kasse.