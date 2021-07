Ratingen : Rheinland startet Gerstenernte

Ratingen „Gerste als Erste“ – Die Landwirte beginnen aktuell mit der Getreideernte, berichtet die Kreisbauernschaft Mettmann. In den kommenden Wochen sind auf den Straßen auch Erntemaschinen unterwegs.

„Gerste als Erste“ – Die Landwirte beginnen aktuell mit der Getreideernte, berichtet die Kreisbauernschaft Mettmann. „Gerste ist dabei die erste Feldfrucht, die reif wird. Wir rechnen in unserer Region mit durchschnittlichen Erträgen“, erklärt der Vorsitzende Martin Dahlmann. Nach einem sehr trockenen Frühjahr in 2020 kamen gute Witterungsbedingungen im Herbst der Gerstenaussaat zugute. „Auch die Niederschläge im ersten Halbjahr 2021 entspannten in vielen Regionen des Rheinlands die Lage nach drei sehr trockenen Jahren“, berichtet Dahlmann. „In unserer Region hat die Gerstenernte Mitte der vergangenen Woche angefangen“, so der Vorsitzende.