Ermittler in Ratingen : Internationale Geldwäsche: Razzia auch in Ratingen

Internationale Geldwäsche: Razzia auch in Ratingen

Ermittler in Ratingen

Einsatzkräfte durchsuchten auch Objekte in Ratingen. Foto: dpa/Silas Stein

Ratingen In Lagerhallen soll das Geld verteilt worden sein.

(kle) Spezialisten der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW und des Zollfahndungsamtes Essen haben am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen 46 Beschuldigte in einem Verfahrenskomplex wegen des Verdachtes der Geldwäsche in besonders schweren Fällen durchgeführt.