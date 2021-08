Ratinger Hilfe : Benefiz-Konzert für die Flutopfer

Lintorf Die Lampisten, der jüngste Karnevalsverein der Stadt, organisieren für den 4. September auf dem Sportplatz an der Jahnstraße in Lintorf eine große Veranstaltung. Der Erlös soll den Leidtragenden der Flutkatastrophe zugute kommen.

„Unsere Wurzeln haben wir nicht vergessen“, betonte Anton Johann, stellvertretender Vorsitzender, denn die Ursprünge des Vereins liegen nicht im Karneval. „Wir sind als lose Truppe angetreten und haben in der Vergangenheit Benefizveranstaltungen wie zum Beispiel das Event Kick-Fair unter dem Titel ,Hand in Hand für Zusammenhalt’ im Jahr 2016 organisiert“, erklärte er.

Die Idee schon damals war es, die Stadtgesellschaft zusammenzubringen, um ein Zeichen für Toleranz und Miteinander zu setzen. 2018 waren es antisemitische Schmierereien, die erneut die Gruppe auf den Plan rief. Mit einem Gottesdienst, einer Menschenkette und einer Kundgebung reagierten mehr als 2.000 Bürger auf die ausgrenzenden Schmierereien. Auch diesmal wollen die Lampisten an den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft appellieren. Ziel: Man will Flutopfer finanziell unterstützen. Innerhalb kürzester Zeit haben die Lampisten unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters Klaus Konrad Pesch ein Benefizkonzert am 4. September auf dem Sportplatz in Lintorf auf die Beine gestellt – coronakonform und mit einem Hygienekonzept.