Aus alt mach neu: : Gemeinde sammelt alte Handys

Ratingen Wertvolle Rohstoffe aus Mobiltelefonen werden recycelt. Mit dem Erlös der Aktion werden Menschen in der Republik Kongo unterstützt. Dort werden Materialien für die Herstellung abgebaut.

Die katholische Gemeinde St. Peter und Paul sammelt ausgediente Mobiltelefone, um eine Aktion zu unterstützen, die Menschen im Kongo zugute kommt. „Ein altes Handy kann gleich mehrfach helfen“, erläutert Britta Averdick, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates: „Die wertvollen Rohstoffe werden recycelt, nicht recycelbare Stoffe fachgerecht entsorgt und die Missio-Aktion Schutzengel kann mit den Erlösen weltweit Menschen in Not, zum Beispiel im Kongo, unterstützen. Natürlich werden eventuell noch vorhandene Daten fachgerecht gelöscht.“

In den vier Kirchen der Pfarrei in Ratingen Mitte, -Ost, -Süd und Homberg liegt weiteres Infomaterial aus. Mit etwas Glück können alle Teilnehmer ein fair produziertes Smartphone gewinnen, in jedem Fall aber gewinnen sie Platz in der Schublade. Die ausgedienten Handys können zu den Gottesdienstzeiten in die Sammelboxen eingeworfen werden. Zu anderen Zeiten ist der Einwurf in die Briefkästen der Pfarrbüros möglich.