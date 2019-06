Heiligenhaus : Erlebnistouren führen durch das Neanderland

Zur Wasserburg Haus Graven führt die Erlebnistour am 4. Juli. Foto: RP/Stephan Meisel (mei)

Kreis Mettmann (RP) Erfrischende Fruchtsäfte, sprudelndes Wasser und historische Gebäude: Im Sommer stehen drei spannende neanderland erlebnistouren zur Wahl. Die Busfahrten führen die Teilnehmer zu regionalen Genüssen, idyllischen Orten sowie hinter die Kulissen von Wasserproduktion und Textilherstellung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei allen Touren sind noch Plätze frei.

Am 27. Juni geht es beim kulinarischen Ausflug „TYPISCH neanderland“ zum Lern- und Erlebnisbauernhof Gut Hixholz in Velbert, wo die Gäste einen Einblick in den Alltag eines Landwirtschaftsbetriebs mit 200 Tieren erhalten. Nach einer Stärkung im Restaurant Kleine Schweiz führt der Weg in die Süßmosterei Dalbeck in Heiligenhaus, wo traditionsreich hergestellte Säfte zum Probieren einladen. Alle drei Betriebe tragen das Siegel „TYPISCH neanderland“, das Landerlebnisse, Gastgeber und Hersteller von regionalen Produkten aus dem neanderland auszeichnet.

Eine Abkühlung gibt es am 4. Juli bei der Tour „Rund ums Wasser“. Während einer Führung erkunden die Teilnehmer den Produktionsbetrieb der Haaner Felsenquelle am einzigen Mineralbrunnen im Bergischen Land. Nach einem Mittagsimbiss im Kurhaus Erkrath geht es in der Wasserburg Haus Graven in Langenfeld auf Reise in die bewegte Ritterzeit.

Am 12. September dreht sich bei der Fahrt „So lebten die Textilbarone“ alles um die Ära der Stofffabrikanten. Ein Rundgang durch die pittoreske Altstadt von Velbert-Langenberg folgt den Spuren der Tuchweber- und Seidenindustrie. Der Nachmittag lockt mit dem Besuch des LVR-Industriemuseums Textilfabrik Cromford in Ratingen, bei dem auch ein Blick in die Baumwollspinnerei möglich ist.