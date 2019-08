Kreis Mettmann : Drei Bahnen schnauften einst durch das Neandertal

Haan/ERKRATH Erstaunliche Erkenntnisse: Der Hobbyhistoriker Uwe Berndt hat ein Buch über die Geschichte alter Kalk-Transportbahnen geschrieben.

Vor 200 Jahren? Da war´s noch still im Neandertal. Unberührte Natur, hie und da mal ein verirrter Künstler von der Düsseldorfer Malerschule mit seiner Staffelei und der romantischen Kulisse vor Augen. Vielleicht auch mal ein Wanderer, an Wochenenden werden es wohl ein paar mehr gewesen sein. Und sonst? Himmlische Ruhe, Baumwipfel rauschen im Wind, romantische Sonnenuntergänge.

Wer das glaubt, muss sich wohl eines besseren belehren lassen. Denn von himmlischer Ruhe kann überhaupt keine Rede sein. Stattdessen ratterte und dampfte es pausenlos entlang der Düssel. Denn dort bis in die Höhen hinauf war damals eines der größten Kalkabbaugebiete weit und breit. Und irgendwie mussten die Steine ja aus dem Tal transportiert werden. „Das muss ein ziemliches Spektakel gewesen sein, wenn die Lokomotiven am Bracken Anlauf nahmen, um die Steilstrecke nach Millrath zu schaffen“, glaubt Uwe Berndt.

Die erste Dampflok wurde 1870 in Betrieb genommen.

Das Neandertal war noch vor 100 Jahren eines der größten Kalkabbaugebiete in der Gegend.

Der Hobbyhistoriker ist einer von denen, die es wissen müssen. Denn vor ihm hat sich offenbar noch niemand so genau mit der Geschichte der Transportbahnen beschäftigt, die damals vom Neandertal oder von Gruiten aus nach Hochdahl unterwegs waren. Seine umfangreiche Recherche hat er in einem Buch veröffentlicht und dem Erkrather Lokschuppen-Archiv überlassen. Dort ist man begeistert, denn die Unterlagen von Uwe Berndt füllen eine Lücke in der Chronik.