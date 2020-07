Corona aktuell : Zahl der Infizierten in Ratingen steigt weiter an

Proben von Menschen mit Covid-19-Verdacht in einem Labor. Foto: dpa/Sven Hoppe

Kreis Mettmann (hup) Der Kreis Mettmann vermeldete am Wochenende zwei weitere Tote, damit erhöht sich die Zahl auf 81. Am Sonntag verzeichnete der Kreis, basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen, 90 Infizierte, davon in Erkrath 2, in Haan 2, in Heiligenhaus 5, in Hilden 3, in Langenfeld 8, in Mettmann 2, in Monheim 18, in Ratingen 16, in Velbert 34 und in Wülfrath 0. Insgesamt 953 Personen gelten inzwischen als genesen.

