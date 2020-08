Angedacht : Menschen mit Herz brauchen Städte mit Herz

Schon den Menschen der Bibel war es wichtig, Erinnerungsstätten zu besuchen. Denn dort begegneten sie ihren Wurzeln. Und in Mittelalter und Neuzeit wechselten immer wieder Zeiten der Zerstörung und Zeiten der Bewahrung ab.

Für mich ist es ein belastendes Erlebnis, wenn ich durch Ratingen, Köln, Saarbrücken oder Norden gehe – durch Städte, die bislang an meinem Lebensweg lagen – und ich feststellen muss: ein Haus, ein Platz, ein Schild, ein Denkmal ist nicht mehr da! Mein Gefühl ist dann: Ein Teil von mir ist unwiderruflich verloren. Nicht nur eine Erinnerung, sondern wirklich ein Teil meines Lebens. Ein Anblick, der mir wichtig war, fehlt. Menschen, die ich damit verbunden habe, sind nun wirklich nur noch in meinem Kopf zuhause. Dazu kommt die Gewissheit, dass der „Ersatz“ kaum besser sein wird. Bis ein Haus, ein Straßenabschnitt wieder zu einem Stück Tradition, einem Stück Lokalgeschichte wird – das dauert. Schade, dass wir heutigen Menschen dem Wahlspruch oft nicht folgen, den ich schon vor 45 Jahren gelesen habe: „Erhalten – Besseres gestalten!“ Auch in Ratingen, der Stadt mit so viel Tradition, sind in den 21 Jahren, die ich hier lebe, schon Erinnerungen für alle Zeit verschwunden.