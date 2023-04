Wettbewerber aus Heiligenhaus Wie Schüler für den Alltag forschen

„Nika“ muss man sich als glücklichen Irish Terrier vorstellen. Dass er es auf der Wissenschaftsbühne – Themenbereich Arbeitswelt und Informatik – zu etwas bringen würde, mag ihn selbst weniger interessieren als die Idee dahinter. Mit der traten die IKG-Sechstklässlerinnen Lotta und Lara erfolgreich beim Regionalentscheid von „Jugend forscht“ an. Der Clou: Ihre Erfindung bringt Leckerli in den Hundealltag. Vorausgesetzt, der Hund kapiert, was er selbst dafür tun muss.