Ratingen : Erfolgswelle: Die Ratinger Bäder sind sehr beliebt

Die Besucherzahlen sind sehr zufriedenstellend. Das liegt vor allem an dem guten Angebot. Publikumsmagnet ist das Lintorfer Allwetterbad. Der geplante Erweiterungsbau auf dem Gelände des Freibades in Mitte bleibt ein wichtiges Thema.

Das war zu erwarten. Und für die Ratinger Bäder steht bereits heute fest, dass 2019 als ein erfolgreiches Jahr in die Geschäftsbücher eingehen wird. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Bäder so gut angenommen werden“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Bunse.

Bislang haben schon mehr als 457.000 Besucher die vier Schwimmbäder und die Sauna besucht. Damit genießt das Angebot der Ratinger Bäder ein konstant hohes Ansehen in der Bevölkerung in der Stadt und im Umland. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum konnten 483.000 Badegäste im Allwetterbad Lintorf, in der Sauna Lintorf, im Hallenbad Ratingen Mitte, in der Schwimmhalle Lintorf und in dem Freibad Angerbad gezählt werden. Die Differenz ist allein im Freibad zu suchen, das 2018 einen absoluten Rekordbesuch verzeichnen konnte. „Mit den Besucherzahlen sind wir mehr als zufrieden. Denn sie belegen, wie sehr die Gäste unser Angebot mögen und dass wir uns auf einem guten Weg befinden“, sagt Bäder-Chef Marcus Haider. „2018 sind zwar deutlich mehr Ratinger im Freibad in die Becken gesprungen, da hatten wir allerdings auch den bislang heißesten Sommer des Jahrhunderts.“