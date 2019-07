Ratingen : Erfolgreicher Auftakt für das Jugendkulturjahr

Mit dem „Youth Day“ in der Stadthalle fiel der offizielle Startschuss für das Programm im nächsten Jahr.

Der „Youth Day“ war der offizielle Startschuss für das Jugendkulturjahr 2020, für das die Stadt Ratingen schon seit Monaten die Planungen aufgenommen hat. Jugendzentren und Kultureinrichtungen haben dazu gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen erste Ideen entwickelt, die im Foyer der Stadthalle an bunten Infoständen vorgestellt wurden. Sie reichen von vielfältigen Kunstprojekten der drei Ratinger Museen über Leseshows und Theateraufführungen der Stadtbibliothek bis hin zu Filmprojekten, DJ-Workshops, Manga-Kursen und Graffiti-Aktionen in den Jugendzentren.

An den Infoständen informierten sich die jungen Besucher über die Projekte und trugen sich bereits in die Teilnehmerlisten für das kommende Jahr ein. Gleichzeitig hatten sie aber auch eigene Ideen mitgebracht, die sie vor Ort beispielsweise mit den Vertretern des Jugendrates absprechen oder aber an einer Ideenwand hinterlassen konnten.