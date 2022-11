Ratingen Liebfrauenschüler haben einen guten Lauf

Neben der inneren Einstellung der Liebfrauen-Läufer konnten sich auch die Ergebnisse sehen lassen, die die Teilnehmer der Lauf AG erzielten. Lena-Marie Knappe (Klasse 10a) erlief in einer Zeit von 9:29 Min. den 3. Platz in ihrer Altersklasse und Felix Bader (Klasse 5a) erreichte in tollen 9:18 Min. ebenfalls als 3. in seiner Altersklasse das Ziel. Als schnellster Läufer der LFS konnte sich Bruno Wagner (Klasse 8b) feiern lassen, der die Strecke in einer fantastischen Zeit von 8:16 Min. zurücklegte. Respekt! Denn neben diesem Trio erreichten alle anderen LFS-Läufer mit respektablen Ergebnissen das Ziel. Kein Wunder also, dass die beiden Leiterinnen der Lauf AG, Birgit Weber und Nina Riedel, mit ihren Schützlingen zufrieden waren, weshalb alle Finisher nach überstandenen Strapazen mit einer dekorativen Martinstüte überrascht wurden, die mit einem frisch gebackenen Weckmann, Süßigkeiten und einem bunten Multifunktionstuch gefüllt war.